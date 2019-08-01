В Беларуси с 1 августа повышены пособия и пенсии

Социальные и трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 августа. Предусмотрен и пересмотр размеров и различного вида пособий в связи с ростом заработной платы и с изменением размера бюджета прожиточного минимума. Кроме того, повышается и бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения с установленного с 1 мая 224,02 белорусского рубля до 230,91 (1 белорусский рубль - 31, 16 российского рубля). Он будет действовать, уточняет БЕЛТА , до конца октября текущего года.

Увеличение БПМ эксперты объясняют - в первую очередь - ростом цен на продовольственные товары. В связи с ростом БПМ увеличиваются и социальные выплаты, в том числе, государственные пособия семьям, воспитывающим детей. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2309,1; а при рождении второго и последующих детей - Br3232,74. В связи с ростом заработной платы за предшествующий квартал увеличатся и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет.

На основании решения президента Беларуси с 1 августа в среднем на 6,6 процентов увеличены трудовые пенсии. Процент увеличения в результате перерасчета у каждого пенсионера, поясняет агентство, будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных надбавок, повышений и доплат, которые увеличиваются уже на основании роста БПМ.

В связи с ростом БПМ повышаются также минимальные пенсии по возрасту и социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, уточняет агентство. Размер пенсии повысится и для героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны и других категорий граждан. Увеличатся суммы пособий и по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Предусматриваются с 1 августа и минимальные расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для разных социально-демографических групп. Их новые размеры будут действовать до конца октября. Так, МПБ на одного члена семьи из четырех человек составит Br369,55; среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек - Br403,04; трудоспособного населения - Br473,67; пенсионеров - Br368,92; студентов - Br349,16; детей в возрасте до 3 лет - Br300,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br396,92; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br401,54.

Справка



По данным ЦБ РФ курс белорусского рубля на 1 августа составляет 31,16 российских рубля (1 BYN = 31,16 RUB).