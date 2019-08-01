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01.08.2019 20:51
Рубрика: Власть

В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе

Текст: Александр Ленин
В России раскритиковали решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать комиссию для расследования авиаударов в сирийском Идлибе.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета", - говорится на официальном сайте МИД России.

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На Смоленской площади подчеркнули, что сирийские военные при поддержке российских ВКС осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по нейтрализации террористов. "Попытки бросить тень на эти усилия, дискредитировать Дамаск, несомненно, будут затем использованы и для создания новых препятствий на пути политического урегулирования", - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вызывает озабоченность отсутствие понимания, каким образом будет проводиться расследование, так как Идлибская зона деэскалации контролируется преимущественно террористами. Москва опасается, что в очередной раз могут быть приняты в расчет "заслуживающие доверия" у ООН источники типа пресловутых "Белых касок", которые вольготно себя чувствуют на подконтрольных джихадистам территориях.

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"Также хотели бы поинтересоваться планами генсекретаря ООН в отношении расследования инцидентов с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками, в частности, сирийских городов Ракка, Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана", - отметили в МИД РФ.

Ранее и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение Антониу Гутерриша было принято под давлением. "Мы сожалеем, что на генерального секретаря оказывалось давление со стороны ряда государств, которые в действительности не хотят мира в Сирии", - подчеркнул дипломат. По словам Полянского, остаются вопросы относительного того, были ли у генсека полномочия об учреждении такого расследования.

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