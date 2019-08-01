В России не любят кроссоверы без полного привода

Согласно данным агентства "Автостат", в первом полугодии в России было продано порядка 330 тысяч новых автомобилей сегмента SUV. На долю машин, оснащённых системой полного привода, приходится 71% от общего объёма, на машины 4х2 - всего 29%.

Самым продаваемым моноприводным кроссовером в России стал Hyundai Creta: 73% покупателя модели выбрали переднеприводные версии. Более половины продаж на автомобили с колёсной формулой 4х2 приходится у Nissan Qashqai (69%) и Renault Kaptur (56%).

Меньше всего переднеприводные версии выбирали покупатели Renault Duster - всего 11%. Предпочтение 4х4 отдали клиенты Toyota, выбравшие RAV4, - только 18% человек купили моноприводные модиификации. Также невысок этот показатель у Mitsubishi Outlander - 24%.

Ранее "Российская газета" сообщала, какие премиум-кроссоверы пользуются в России повышенным спросом.