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01.08.2019 17:03
Рубрика: Легковые авто

В России не любят кроссоверы без полного привода

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Согласно данным агентства "Автостат", в первом полугодии в России было продано порядка 330 тысяч новых автомобилей сегмента SUV. На долю машин, оснащённых системой полного привода, приходится 71% от общего объёма, на машины 4х2 - всего 29%.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Самым продаваемым моноприводным кроссовером в России стал Hyundai Creta: 73% покупателя модели выбрали переднеприводные версии. Более половины продаж на автомобили с колёсной формулой 4х2 приходится у Nissan Qashqai (69%) и Renault Kaptur (56%).

Меньше всего переднеприводные версии выбирали покупатели Renault Duster - всего 11%. Предпочтение 4х4 отдали клиенты Toyota, выбравшие RAV4, - только 18% человек купили моноприводные модиификации. Также невысок этот показатель у Mitsubishi Outlander - 24%.

Ранее "Российская газета" сообщала, какие премиум-кроссоверы пользуются в России повышенным спросом.

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#Toyota #Hyundai #Nissan