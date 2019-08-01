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01.08.2019,  
09:24
Текст:  Яна Шамаева

В России запатентовали лего-автомат

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от желания пользователя и при переходе на другой тип патронов. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Фото: YouTube
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- Запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путем замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей, - сказали в ЦНИИточмаш.

Такое оружие будет очень удобным для охотников. К примеру, вместо разрешений на несколько видов разных оружий, надо будет оформить всего одно, а на охоте, в зависимости от того, кого хочешь добыть, менять лишь стволы. Сделать это можно будет без использования каких-либо специальных инструментов.

Задача такого лего-автомата - повысить эргономические качества и надежность модульного огнестрельного оружия, распределяя функции центральной части между другими модулями. Также при его разработке устранили недостатки, которые имеют аналогичные зарубежные образцы.

Всего в мире есть несколько видов модульного оружия. Самый близкий аналог к запатентованному - немецкий охотничий карабин Mauster M03. Однако он имеет тяжелый каркас, цельную ложу, которая уступает российскому образцу. Также у него классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не даст уменьшать длину оружия.

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