В танковом биатлоне впервые примут участие газотурбинные танки

Команды танкового биатлона пристреливаются. Проходит это в сложных метеорологических условиях. В среду шел дождь и был сильный ветер.

Но при любой погоде в субботу 3 августа очередные международные военные игры стартуют. Они подаются как юбилейные - пятые по счету. Предварительного пафоса много. И он оправдан. Это действительно уникальные военно-спортивные игры. Инициатором которых стал министр обороны России Сергей Шойгу. Точнее - не инициатором, а тем человеком, кто эту идею сделал реальностью.

В начале 1990-х годов, когда наша оборонка и представители минобороны стали активно участвовать в международных военно-технических выставках, выдвигались интересные инициативы. Лично я был свидетелем, как очень компетентные люди предлагали представителям США и ФРГ организовать публичные гонки их лучших бронемашин - "Абрамса", "Леопарда" и нашего Т-80. Именно - Т-80!

Вспомните, в каких условиях находилась наша страна и ее Вооруженные силы в то время. По мнению либеральной общественности, "совковая" техника отставала от "демократичной" западной многократно.

Запад, как многим казалось, мог нас унизить публично. Странно, но в НАТО на танковые соревнования не пошли. На одной из таких выставок я был свидетелем интересного разговора. Офицер НАТО сказал нашему офицеру-танкисту вот что:

- Если мы скрытно идем на встречу с танками Т-80, то уничтожим их однозначно. На нас работает воздушная разведка и космические спутники. Мы получаем данные по всем вашим машинам до того, как они нас увидят в открытом поле. Но если мы столкнемся в открытом бою - ни у "Абрамса", ни у "Леопарда" шансов не будет. Для вас главное - выйти на открытый честный бой, шансов у нас не будет.

Почему речь тогда шла о Т-80? Потому что этот танк считался в армиях Варшавского Договора танком прорыва. Он мог выйти от границ ГДР к Ла-Маншу за два-три дня. Остановить его было невозможно. И потому Т-80 были очень секретными танками.

Потом все изменилось. Варшавский Договор рухнул. Сама Варшава сейчас не наш лучший друг. Танки прорыва отправили в буквальном смысле в отстой. Где-то они стоят в глубокой консервации.

Так уж сложилось, что основным танком Сухопутных сил РФ стали дизельные Т-72 и его модификация Т-90. Т-72 оказался настолько уникальной машиной, что его можно сравнить с легендарным Т-34-85 или автоматом АК-47. Это самый массовый танк рубежа ХХ и ХХI веков. Не удивительно, что в соревнованиях танкового биатлона все экипажи соревнуются на Т-72 в новейшей модификации.

В чем изюминка Т-72? Танк прост как таблица умножения. При этом Т-72 сравним по боевой мощи с очень сложными и дорогими "Абрамсами", "Леопардами", "Леклерками". Так что все зависит от подготовки экипажей - освоения простейшей танковой таблицы умножения.

Перед началом соревнований были пристрелки экипажей. Несмотря на плохую погоду, даже новички показали хорошие результаты.

Танкисты КНР уверены в победе. Они привезли на биатлон свой новейший танк. Но вот в пристрелке первыми все-таки были наши.

А теперь о Т-80. Впервые на танковом биатлоне будут участвовать газотурбинные танки. Мы идем в прорыв? Управлять ими станут женские экипажи. Минобороны страшно секретит участие этих танков и особенно женских экипажей. Это лишь добавляет интриги.

Стоит повторить: только благодаря нашему министру обороны Сергею Шойгу танкисты лучших армий мира смогут показать свое мастерство и оценить квалификацию других. Будут победители. Проигравших - нет.