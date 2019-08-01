Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте. Это произошло после того, как журналист агентства Reuters не смог толком сформулировать вопрос на русском языке и передал дипломату телефон с просьбой озвучить за него приготовленную заранее реплику.

"Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?" - удивленно спросила Захарова. Ситуация напомнила ей анекдот про студента, который в начале учебы в институте тщательно готовился к экзаменам, но потом с каждым новым годом стал уделять учебе все меньше внимания.

На последнем курсе нерадивый учащийся обленился до того, что на экзамене открыл перед преподавателем учебник и, не найдя там ответ на вопрос, попросил члена экзаменационной комиссии прочитать ответ за него.

Как оказалось впоследствии, журналиста Reuters интересовал вопрос с российскими визами для преподавателей американской школы в Москве.