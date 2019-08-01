Новости

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
В Китае появится прототип Несвижского замка 17:40
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите 17:32
Мэр столицы Сомали скончался от полученных при взрыве травм 17:31
Новый Volkswagen Tiguan будет радикально отличаться от существующего 17:28
Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы 17:25
В ЕАО из-за паводка введен режим ЧС 17:23
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии 17:18
Андре Шюррле провел первую тренировку в "Спартаке" 17:14
Под Смоленском на грибника напал медведь 17:11
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь 17:10
Из здания химфака СПбГУ вывели 200 человек из-за ядовитых баллонов 17:06
Нонна Гришаева рассказала, почему перестала сниматься 17:05
В России не любят кроссоверы без полного привода 17:03
Раритетное издание "Гарри Поттера" с опечатками продали на аукционе 16:59
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады 16:55
Названы средние зарплаты барменов и официантов 16:50
"Автодор" открыл въезд на трассу М-11 перед Клином 16:46
В Дагестане град повредил крыши 700 домов 16:43
Петербуржцам предложили принять участие в разработке веломаршрутов 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 18:22
Рубрика: Власть

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Текст: Александр Ленин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте. Это произошло после того, как журналист агентства Reuters не смог толком сформулировать вопрос на русском языке и передал дипломату телефон с просьбой озвучить за него приготовленную заранее реплику.

Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO
Порошенко рассказал анекдот о танцующих кубинцах и евроинтеграции

"Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?" - удивленно спросила Захарова. Ситуация напомнила ей анекдот про студента, который в начале учебы в институте тщательно готовился к экзаменам, но потом с каждым новым годом стал уделять учебе все меньше внимания.

На последнем курсе нерадивый учащийся обленился до того, что на экзамене открыл перед преподавателем учебник и, не найдя там ответ на вопрос, попросил члена экзаменационной комиссии прочитать ответ за него.

Как оказалось впоследствии, журналиста Reuters интересовал вопрос с российскими визами для преподавателей американской школы в Москве.

Власть Работа власти Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК сообщил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках 27 июля
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь
"Автодор" открыл въезд на трассу М-11 перед Клином
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Финляндия ужесточит требования для получения визы гражданами РФ