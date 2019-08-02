Аномальная жара на Аляске спровоцировала серьезные лесные пожары

Лесные пожары бушуют на Аляске, как и в других приарктических регионах мира. По данным газеты The Washington Post, в самом северном штате США уже выгорела территория на площади в 800 тысяч гектаров.

Причиной пожаров стала жара. Начиная с 25 апреля, на Аляске температура ежедневно превышает средние показатели, а с 28 июня она нигде не опускалась ниже нуля. По данным специалистов, это абсолютно нехарактерно для штата, значительная часть севера и центра которого являются районами вечной мерзлоты.

Такого длительного периода отсутствия минусовых температур не наблюдалось за последние 100 лет, пишет ТАСС. Июнь на Аляске уже стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. А температура в 32 градуса, зафиксированная здесь четвертого июля, стала рекордной.

Во Всемирной метеорологической организации пояснили, что природные пожары - обычное явление в Северном полушарии с мая по октябрь. Однако в этом году их географическая широта, интенсивность и продолжительность являются "особенно необычными". Сильнее всего леса горят на Аляске, в Сибири и в Канаде.