Дани Алвес стал игроком "Сан-Паулу"

Бразильский защитник Дани Алвес, выступавший ранее за "Барселону", "Ювентус" и "ПСЖ", вернулся на родину. Он подписал контракт с клубом "Сан-Паулу".

Футболист заключил соглашение до конца 2022 года. Футболист будет выступать в новой команде под номером 10, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги. С 2008 по 2016 год защитник выступал за испанскую "Барселону", с которой выиграл шесть чемпионских титулов и трижды побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Алвес подписал контракт с итальянским "Ювентусом". Вместе с туринским клубом бразилец выиграл чемпионат и Кубок Италии.

За сборную Бразилии 36-летний Алвес провел 115 матчей и забил восемь голов. На завершившемся в июле Кубке Америки, где победила сборная Бразилии, Алвес был признан самым ценным игроком турнира. Выигранный трофей стал для него 40-м в карьере, что является рекордом.