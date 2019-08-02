Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками. Свою оценку он дал во время совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

- Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала, - цитирует ТАСС словам Медведева.

Глава правительства напомнил о том, что давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. По словам премьер-министра, речь идет не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

Раздувать подобные ситуации не стоит, заметил Медведев, но должны быть наказуемы случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты.