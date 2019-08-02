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02.08.2019 10:10
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками. Свою оценку он дал во время совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Фото: Дмитрий Астафьев/РИА Новости
Дмитрий Медведев оценил, как изменилась жизнь на Курилах

- Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала, - цитирует ТАСС словам Медведева.

Глава правительства напомнил о том, что давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. По словам премьер-министра, речь идет не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

Раздувать подобные ситуации не стоит, заметил Медведев, но должны быть наказуемы случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства
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