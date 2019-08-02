Новости

В Перу обнаружена удивительная 1000-летняя реликвия 16:00
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, ожидается цунами 15:59
Древняя капля воды помогла переписать историю Земли 15:55
В Башкирии из загрязненной отходами реки собрали 520 кг мертвой рыбы 15:51
В Челябинске перебили животных в контактном зоопарке 15:51
Умерла певица Александра Стрельченко 15:46
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:41
Овечкин: Назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею 15:33
Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем 15:31
Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги 15:20
Центральный рынок в столице завтра не откроется - владельцы опасаются провокаций 15:19
В Сочи на пляже обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга 15:14
Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера 15:11
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева 15:06
В Саранске похитили девушку, чтобы вовлечь ее в проституцию 15:05
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей 15:05
В Челябинске из продажи изъяли крупную партию суррогатного алкоголя 15:03
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 14:56
На реке Волхов началось круизное судоходство 14:54
В Казахстане найдена 4000-летняя могила "Ромео и Джульетты" 14:52
После матча "Зенит" - "Краснодар" работу петербургского метро продлят 14:51
Жителя Тюменской области обвинили убийстве соседей путем поджога 14:50
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть 14:36
Солист группы 30 Seconds to Mars может сыграть в кино серийного убийцу 14:33
В Сибири ВКС за сутки потушили 90 тысяч гектаров лесных пожаров 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 15:55
Рубрика: Общество

Древняя капля воды помогла переписать историю Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: University of the Witwatersrand / Allan Wilson Фото: University of the Witwatersrand / Allan Wilson
Фото: University of the Witwatersrand / Allan Wilson

Международная команда ученых изучила остатки микроскопической капли древней морской воды и установила, что тектоника плит на нашей планете началась на 600 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор.

Полный отчет об исследовании можно найти в журнале Nature, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Витватерсранда (ЮАР). Исследование фактически помогло переписать историю эволюции Земли.

До сих пор считалось, что тектоника плит началась около 2,7 миллиарда лет назад. Для нашей планеты это уникальный и теперь уже непрерывный процесс, который прямо или косвенно контролирует практически весь жизненный цикл планеты: атмосферные условия, формирование континентов, стихийные бедствия, например, извержения вулканов и землетрясения, образование месторождений полезных ископаемых и даже жизнь океанов.

Фото: AP Photo / Sunday Alamba
Генетики начали воскрешение вымершего подвида носорога

Это процесс, при котором крупные континентальные плиты непрерывно движутся. Верхние слои Земли возвращаются в мантию и заменяются новыми слоями. В новом исследовании международная группа ученых изучила микроскопические остатки капли воды, которая попала из древнего моря в глубокую мантию Земли благодаря тектонике плит.

"Мы исследовали образец диаметром 0,01 мм и проанализировали его химические показатели, такие как соотношение хлора и водорода, - говорит соавтор работы профессор Аллан Уилсон из Университета Витватерсранда. - Мы обнаружили, что морская вода переместилась вглубь мантии, а затем с вулканической породой "всплыла" на поверхность от границы ядра и мантии".

Анализ показал, что морская вода проникла глубоко в мантию около 3,3 миллиарда лет назад. То есть срок начала движения плит автоматически отодвигается примерно еще на 600 миллионов лет.

"Без тектоники плит Земля выглядела бы как Марс, - продолжает Уилсон. - Наше исследование показало, что тектоника плит началась 3,3 миллиарда лет назад, что совпадает с периодом зарождения жизни на Земле. Это дает новое понимание того, как сформировалась и как развивалась наша планета".

Кстати, Земля - это единственная планета в Солнечной системе, сформированная при помощи тектоники плит. Без нее наша планета была бы необитаемой.

Редчайшее существо со дна Тихого океана впервые попало на видео
В Кузбассе обнаружили кости пситтакозавров
Общество Наука Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"