Древняя капля воды помогла переписать историю Земли

Международная команда ученых изучила остатки микроскопической капли древней морской воды и установила, что тектоника плит на нашей планете началась на 600 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор.

Полный отчет об исследовании можно найти в журнале Nature, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Витватерсранда (ЮАР). Исследование фактически помогло переписать историю эволюции Земли.

До сих пор считалось, что тектоника плит началась около 2,7 миллиарда лет назад. Для нашей планеты это уникальный и теперь уже непрерывный процесс, который прямо или косвенно контролирует практически весь жизненный цикл планеты: атмосферные условия, формирование континентов, стихийные бедствия, например, извержения вулканов и землетрясения, образование месторождений полезных ископаемых и даже жизнь океанов.

Это процесс, при котором крупные континентальные плиты непрерывно движутся. Верхние слои Земли возвращаются в мантию и заменяются новыми слоями. В новом исследовании международная группа ученых изучила микроскопические остатки капли воды, которая попала из древнего моря в глубокую мантию Земли благодаря тектонике плит.

"Мы исследовали образец диаметром 0,01 мм и проанализировали его химические показатели, такие как соотношение хлора и водорода, - говорит соавтор работы профессор Аллан Уилсон из Университета Витватерсранда. - Мы обнаружили, что морская вода переместилась вглубь мантии, а затем с вулканической породой "всплыла" на поверхность от границы ядра и мантии".

Анализ показал, что морская вода проникла глубоко в мантию около 3,3 миллиарда лет назад. То есть срок начала движения плит автоматически отодвигается примерно еще на 600 миллионов лет.

"Без тектоники плит Земля выглядела бы как Марс, - продолжает Уилсон. - Наше исследование показало, что тектоника плит началась 3,3 миллиарда лет назад, что совпадает с периодом зарождения жизни на Земле. Это дает новое понимание того, как сформировалась и как развивалась наша планета".

Кстати, Земля - это единственная планета в Солнечной системе, сформированная при помощи тектоники плит. Без нее наша планета была бы необитаемой.