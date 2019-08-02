Эксперты рассказали, как получить выплату при травме на производстве

Страховые выплаты при трудовых травмах вошли в топ-3 самых популярных вопросов о государственных социальных услугах. Также в лидерах получение пособий по материнству и предоставление бесплатных технических средств реабилитации инвалидам.

В департаменте страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования РФ "Российской газете" рассказали, как получить страховую выплату при несчастном случае на производстве. За этой госуслугой может обратиться как сам застрахованный, получивший повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, если учреждением МСЭ установлена степень утраты трудоспособности, или лицо, имеющее право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, либо их законный или уполномоченный представитель.

Получить выплату могут лица, выполняющие работу на основании трудового договора или гражданско-правового договора, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также выплату могут получить осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.

В случае смерти застрахованного на выплату имеют право нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти; один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного возраста, но по заключению федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти; один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в территориальные органы ФСС РФ - лично, через почту или в электронной форме. Услуга предоставляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденным Приказом Минтруда России от 25.10.2013 № 577Н. В настоящее время Фондом внесены изменения в указанный Административный регламент, предусматривающий экстерриториальный принцип предоставления государственной услуги.

В заявлении необходимо указать паспортные данные застрахованного, СНИЛС, ИНН, когда и во время работы на каком предприятии была получена травма (приобретено профессиональное заболевание, повлекшее потерю трудоспособности). Также необходимо указать желаемый способ получения выплаты (почтовым переводом или на лицевой счет в банке). Сведения о составе семьи умершего застрахованного заполняются лицом, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти застрахованного.

Для расчета ежемесячной страховой выплаты берется сумма заработка за 12 месяцев работы - предшествовавших месяцу, в котором произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания; предшествовавших месяцу, в котором установлена утрата (снижение) профессиональной трудоспособности; предшествовавших прекращению работы, повлекшей профессиональное заболевание; до окончания срока действия трудового или гражданско-правового договора.

Если нет возможности предоставить справку о заработке, ежемесячная страховая выплата может быть рассчитана двумя способами. Первый - из тарифной ставки (должностного оклада), установленной в отрасли (подотрасли) для данной профессии (должности) и сходных условий труда ко времени обращения за страховыми выплатами. Второй - из величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной в соответствии с федеральным законом на день обращения за назначением обеспечения по страхованию.

К заявлению необходимо приложить форму акта-Н1 или акта о случае профессионального заболевания (акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании), справку (иной документ) о заработке за период, выбранный для расчета ежемесячных страховых выплат, заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности и трудовую книжку (копию).

Если у застрахованного возникают сложности с предоставлением указанных документов, то территориальный орган Фонда в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает их самостоятельно у соответствующих органов.

После рассмотрения заявления и документов территориальным органом Фонда будет принято решение о назначении единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат либо отказано в таком назначении (о чем заявитель будет уведомлен).

По данным ФСС, большинство заявителей сегодня получают услугу в электронной форме, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или другие информационные системы (72,5%). Среди тех, кто получает услугу на бумажном носителе - 18% делают это лично на приеме в территориальном органе Фонда, 9% по почте и 0,5% - через МФЦ.

Полная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в Федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", на информационных стендах, размещаемых в помещениях территориальных органов Фонда, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также предоставляется по телефону, посредством письменных разъяснений, путем электронного информирования, на личном приеме.