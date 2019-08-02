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Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной

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    02.08.2019, 18:58
Текст:   Олег Усков

Немецкая актриса, продюсер, общественный деятель и супермодель Клаудиа Шиффер, некогда - одна из самых популярных, известных и востребованных в индустрии, тряхнула стариной.

И снялась полностью обнаженной для топового глянца - речь идет про итальянский Vogue. На обложке которого модель предстала, прикрывшись лишь клатчем и туфлями в наиболее интересных местах тела.

Данную фотокомпозицию модель разместила и в Instagram. Пояснив, что таким образом отметила 25-летний юбилей своего дебюта на обложке Vogue Italia.

Под постом - объяснения в любви на большинстве ходовых языков планеты.

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Райнберге, Северный Рейн-Вестфалия. В модном бизнесе - с конца восьмидесятых.

Снялась в фильмах и сериалах "Реальная любовь", "В постели с дьяволом", "Дарма и Грег", "Отчаянные красотки", "Друзья и любовники", "Образцовый самец".

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