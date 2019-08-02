Герасимов обсудил с коллегой из Сербии военно-техническое сотрудничество

В пятницу начальники российского Генштаба Валерий Герасимов встретился в Москве с коллегой из Сербии Миланом Мойсиловичем. Главной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.

"В последнее время наше взаимодействие в военной области приобрело динамичный и многоплановый характер. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа мероприятий. Предлагаю сегодня обсудить наше взаимодействие и военно-техническое сотрудничество", - сказал Герасимов при встрече с сербским коллегой.

Он также поблагодарил Мойсиловича за решение принять участие в церемонии открытия Международных армейских игр - 2019, которая как раз состоялась в пятницу в Подмосковье. Еще Герасимов выразил признательность за активную поддержку Белградом ежегодно проводимых Минобороны России международных мероприятий и соревнований. "Партнерские отношения России и Сербии носят стратегический характер, что подтвердили президенты наших стран в своем совместном заявлении по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Белград в январе этого года", - подчеркнул начальник Генштаба Вооруженных сил РФ.

В сербской армии много нашего оружия и боевой техники. Как говорится, помогаем братьям-славянам, чем можем. Буквально на днях министерство обороны Сербии сообщило: в ходе переговоров с представителями РФ были получены значительные скидки и другие льготы при приобретении российского арсенала. Белград безвозмездно получил от нашей страны шесть МиГ-29. Как раз сейчас идет передача 30 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС и 30 танков Т-72МС со вспомогательными элементами логистики.

А 29 июля президент Сербии Александр Вучич лично осмотрел на военной базе сербских сухопутных войск в Нише 10 подаренных РФ бронетранспортеров БРДМ-2. Он выразил огромную благодарность России и ее президенту Владимиру Путину. "Это оружие для превентивных действий против всякого, кто бы вздумал каким-либо образом угрожать Республике Сербии. Это важно - у нас нет захватнических планов, только те, как наилучшим образом защитить свою страну", - подчеркнул Вучич и добавил, что "эти машины получены в подарок от Российской Федерации и президента Путина".