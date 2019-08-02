Китай намерен расширить сотрудничество с Россией в производстве сои

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн выразил надежду, что Китай и Россия рассмотрят возможность двустороннего сотрудничества в производстве сои и будут продвигать кооперацию на всех этапах производственной цепочки, передает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

Главное таможенное управление КНР на днях сообщило о намерении расширить районы производства поставляемых в Китай соевых бобов до всей территории России. Гао Фэн отметил, что это существенно упростит и стимулирует рост двусторонней торговли соей.

В 2018 году импорт российских соевых бобов в Китай составил 817 тысяч тонн, увеличившись в сравнении с 2017 годом на 65 процентов и продемонстрировав высокий потенциал дальнейшего развития. Только в июле текущего года китайские предприятия импортировали по морю 4400 тонн российской сои.