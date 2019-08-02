Курс евро повысился до 72 рублей

Биржевой курс евро в пятницу днем поднялся до 72 рублей впервые с 28 июня, следует из данных Московской биржи. На максимуме евро поднимался до 72,05 рубля.

Курс доллара на пятничных торгах также заметно растет к рублю, к 12.00 мск он находился возле отметки 64,9 рубля.

Российская валюта оказалась под давлением, следуя общим негативным настроениям на глобальных финансовых рынках, указывает главный аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

Так, накануне рубль потерял 1,1 процента в паре с долларом и 1,2 процента в паре с евро, оказавшись в числе лидеров снижения. Давление на рубль заметно усиливали негативные настроения на нефтяном рынке, где произошло падение котировок на 7 процентов.

В ближайшие дни негативные настроения на глобальных площадках, вероятно, сохранятся, полагает Евдокимова. Как следствие, для рубля риски временно смещены в сторону ослабления.

Дополнительным источником негатива стало возобновление санкционной риторики, указывает аналитик. В СМИ появилась информация о том, что накануне Трамп подписал указ, позволяющий ввести в отношении России второй раунд санкций. "Указ пока официально не опубликован, что затрудняет более глубокий анализ новых санкционных мер", - говорит Евдокимова.

По ее оценке, возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64-65,5 рубля за доллар. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура, указывает аналитик.