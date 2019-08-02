Торжественная церемония открытия игр по сложившейся традиции состоится в подмосковном парке "Патриот". И сразу после открытия на полигоне гвардейской Таманской дивизии в Алабино стартует первый этап танкового биатлона.

Пятые по счету Международные армейские игры станут еще более представительными и масштабными по сравнению с прошлогодними. Идти они будут с 3 по 17 августа.

Как отметил в четверг на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу, игры АрМИ-2019 пройдут на территории десяти государств, а это суммарно четверть площади всей суши. Он также подчеркнул, что впервые в числе стран, принимающих военных профессионалов, будут Монголия, Узбекистан и Индия. По словам министра, на состязания приедет 221 команда из тридцати семи стран, семь из которых - дебютанты.

Пятнадцать состязаний состоятся на территории нашей страны. Четыре конкурса пройдут в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Индии, Азербайджане, Армении, Монголии и Узбекистане. Соревнования танковых экипажей - самые зрелищные. В этом году мериться силами будут танкисты из двадцати пяти стран, даже из ЮАР.

Основная машина соревнований - танк Т-72Б3. Китайская команда привезла свой Type-96B. Белорусы тоже привезли машину собственного апргейда - Т-72БМЭ.

Т-72 - одна из самых распространенных боевых машин в мире. Поэтому почти для всех экипажей эти танки привычны. Отличительная их особенность - простота в управлении и обслуживании. Поэтому и те танкисты, например, из ЮАР, в армии которых машин этого типа нет, осваивают ее легко.

В этом году на биатлоне будет две премьеры. Впервые в индивидуальной гонке участвуют три танка Т-80УЕ-1 с газотурбинными двигателями. И впервые управлять ими будут женские экипажи. Правда, участвовать будут вне основного конкурса. То есть показательно. При этом сама индивидуальная гонка пройдет по всем правилам: со стрельбой, преодолением препятствий и развитием максимальной скорости.

Всю минувшую неделю на полигоне в Алабино шла пристрелка танковых орудий и пулеметов. Трудности, конечно, были. Да и погода не радовала - холодно и ветрено. Многие, особенно темнокожие танкисты, просто дрожали от холода. Но при этом свои боевые пристрелочные задачи выполнили все.

История танковых биатлонов показала - какими бы прекрасными машины ни были, результаты зависят от подготовки и слаженности действий экипажа. Например, китайский танк по каким-то характеристикам даже превосходит наш Т-72. Тем не менее выше второй ступеньки на пьедестале почета китайской команде подняться еще не удавалось.

4 августа полигон в Алабино будет открыт для посетителей. Билеты на танковый биатлон продаются в открытом доступе. Где их можно приобрести, расскажет интернет. Стоимость колеблется от 400 рублей и выше в зависимости от категории. Доехать можно на личном автомобиле, который остается на парковке у входа на танкодром, или на электричке. По белорусскому направлению до станции Голицыно, по киевскому - до Селятино. Оттуда будут ходить бесплатные автобусы прямо до КПП танкового биатлона.