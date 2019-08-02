Белгородца осудили на четыре года за содействие терроризму

Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Белгорода: мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности.

В качестве наказания суд назначил белгородцу четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по Белгородской области, ранее этот человек помогал запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГ" - вербовал новых людей и занимался сбором средств для ее нужд.

В зале суда белгородцев сам признался в содеянном и заявил, что раскаивается. Приговор суда вступил в законную силу.