Новейший бронеавтомобиль "Атлет" обстреляют и подорвут

Опытные образцы новейших бронеавтомобилей "Атлет" 5 августа приступают к программе предварительных испытаний. Они пройдут проверку на обстрел и подрыв.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. Он добавил, что испытания состоятся на базах научно-исследовательских испытательных центров автомобильной техники в Бронницах, бронетанковой техники в Кубинке министерства обороны РФ и Центра испытаний автомобильной техники "НАМИ" в Дмитровском районе.

Машины должны будут выполнить несколько задач. Во-первых, преодолеть тысячи километров по разным типам трасс и по бездорожью, с прицепом массой 2,5 тонны, во-вторых, продемонстрировать работоспособность в условиях экстремальных температур, как низких, так и высоких, показать бродоходимость.

Александр Красовицкий подчеркнул: прежде чем поставлять "Атлеты" в войска, производители должны быть уверены в том, что машина защитит солдат в условиях реального боя.

Бронеавтомобиль "Атлет" разработан Военно-промышленной компанией. Его впервые показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Бронеавтомобили предназначены для перевозки военнослужащих, прицепов с грузом и техники. Они оборудованы антитравматическими сидениями.