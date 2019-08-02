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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть

Текст: Антон Валагин
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Владимирский суд арестовал членов террористической организации, планировавших нападение на одну из воинских частей региона.

Фото: ФСБ по Белгородской области
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Напомним, ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании 20-летнего руководителя террористической ячейки и его сообщников - их число не сообщается. Операция была проведена во взаимодействии с коллегами из Рязани.

Задержанные планировали напасть на воинскую часть, чтобы получить оружие и боеприпасы, сообщили в спецслужбе. Возбуждено уголовное дело по части 11 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

- В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Владимирской области.

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