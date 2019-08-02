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02.08.2019 12:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве капитально отремонтируют 15 мостов

Текст: Ирина Огилько

Полным ходом развернулись работы на семи мостовых сооружениях в Москве. Среди них Большой Москворецкий мост, являющийся памятником культурного наследия, в центре города. Об этом сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы.

Фото: скриншот с www.twitter.com
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В настоящее время этот мост, являющийся памятником культурного наследия, закрыт снаружи строительными лесами. Снята гранитная облицовка моста, которая будет заменена. Для проезда автомобилей сокращено количество полос.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на мостовом сооружении проведут замену опорных частей, гидроизоляции, деформационных швов, конструкций лестничных сходов и другие мероприятия. Аналогичные работы проводят также на Беседенском мосту, а также Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском путепроводах. В ближайшее время работы начнутся еще на трех объектах - Калужском, Подольском и Бутырском путепроводах.

"На оставшихся пяти сооружениях к капитальному ремонту приступят до конца 2019 года. Комплекс работ в рамках капитального ремонта мостовых сооружений по своим масштабам уникален, - отметил Бирюков.

По словам чиновника, проведение капитального ремонта этих важных дорожных сооружений позволит решить целый ряд задач, связанных с потерей несущей способности конструкций мостов из-за их многолетней эксплуатации без капитальных ремонтов. Более того, проводимые в данный момент мероприятия не только восстановят показатели технических характеристик сооружений, но и будут способствовать увеличению срока службы сооружений.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Что касается Большого Москворецкого моста, то работы на нем идут круглосуточно. Ожидается, что завершат их досрочно до конца этого года.

В минувшие годы в Москве уже проводился капитальный ремонт Крымского моста, Лужнецкого метромоста и ряда других объектов.

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