В Москве задержан стрелявший в конкурента мужчина

Полиция задержала на юго-востоке столицы подозреваемого в стрельбе из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Москвы.

Как напомнили в ведомстве, в середине июля в правоохранительные органы обратился 42-летний потерпевший. По его словам, выходя из дома по улице Южных Ленинцев, в подъезде он встретил бывшего бойфренда своей подруги. После эмоционального разговора 28-летний москвич достал предмет, похожий на травматический пистолет, и произвел несколько выстрелов в оппонента, в том числе один в голову. Потерпевшего увезли больницу.

К слову, до этого случая мужчины уже выясняли отношения: по словам соседей, один из них уже поджигал машину другого. Задержанный сейчас находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.