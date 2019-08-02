В Парке Горького 3 и 4 августа пройдет фестиваль "Шашлык Live"

В предстоящие выходные, 3 и 4 августа, в столичном Парке Горького пройдет уникальный гастрономический фестиваль "Шашлык Live".

На форуме барбекю можно будет попробовать шашлыки из разных продуктов, отмечается на официальном портале мэра столицы. Будут блюда из мяса, рыбы, овощей, необычный шашлык с применением самых оригинальных приправ и соусов. Среди фирменных шедевров - куриный "чупа-чупс" и "Царский шампур". Готовить будут повара лучших ресторанов Москвы.

Кроме еды в Парке Горького в первый день фестиваля гостей ждет бесплатный и звездный рок-концерт. Выступать будут "Чайф", "Сплин", Юлия Чичерина, другие легенды сцены.