В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами

В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Согласно данным полиции, пострадавшим является 24-летний житель Подмосковья, работающий продавцом овощей и фруктов. Во время рабочего дня двое неизвестных попытались похитить ящик с вишней. Воспрепятствовав хищению спелых ягод, двое похитителей из предмета похожего на пистолет выстрелили в продавца. Пострадавшего увезли в больницу, а похитители-неудачники скрылись с места происшествия.

Полиция нашла подозреваемых - ими оказались двое местных жителей - 36 и 31-летние молодые люди, которые в настоящее время задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Максимальное наказание по нему может составить до 15 лет лишения свободы.