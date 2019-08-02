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02.08.2019 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами

Текст: Ирина Огилько

В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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Согласно данным полиции, пострадавшим является 24-летний житель Подмосковья, работающий продавцом овощей и фруктов. Во время рабочего дня двое неизвестных попытались похитить ящик с вишней. Воспрепятствовав хищению спелых ягод, двое похитителей из предмета похожего на пистолет выстрелили в продавца. Пострадавшего увезли в больницу, а похитители-неудачники скрылись с места происшествия.

Полиция нашла подозреваемых - ими оказались двое местных жителей - 36 и 31-летние молодые люди, которые в настоящее время задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Максимальное наказание по нему может составить до 15 лет лишения свободы. 

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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