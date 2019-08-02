В столичном регионе будет холодно и дождливо

В московском регионе погода сегодня будет характерной для конца сентября. Воздух не прогреется выше +16 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в течение дня будет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в регионе от +12 до +16 градусов, по области в южных районах до +18. Такая погода больше характерна для последней декады сентября, чем для первых чисел августа.

Атмосферное давление сегодня 742 мм рт ст, а вот ветер в порывах до 10 -12 м/с. Аналогичная погода, как "день сурка", только с небольшим количеством солнца ожидается и в выходные дни.

Кстати, самым жарким днем 2 августа стал в 2010 году, когда воздух прогрелся до +36,9. А в 1894 году на термометре было +5,5.