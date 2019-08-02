Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева

ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.

- В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, - рассказал глава компании Александр Конюхов на празднике в честь 70-летия летно-испытательной базы "Туполева" в Жуковском.

Характеристики будущего самолета пока неизвестны. Стоит отметить, что КБ Туполева никогда не занималось созданием транспортных самолетов - если не считать построенных в единственном экземляре Ту-75 и Ту-107, грузовых вариантов бомбардировщика Ту-4 и пассажирского Ту-104, соответственно. Однако фирма достигла больших успехов в разработке бомбардировщиков и пассажирских самолетов на их базе.

Ан-12 - советский турбовинтовой военно-транспортный самолет, на вооружении с 1959 года. Зарекомендовал себя как очень надежное и неприхотливое в эксплуатации воздушное судно. Однако спроектированный более 60 лет назад самолет морально устарел и не отвечает современным требованиям.