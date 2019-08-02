Годовалого ребенка эвакуировали в Хабаровск вертолетом МЧС

Вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС в Детскую краевую клиническую больницу Хабаровска доставили ребенка 2018 года рождения. Экстренная эвакуация понадобилась малышу по жизненным показаниям, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Транспортировка маленького пациента проводилась из города Облучье Еврейской автономной области. Воздушное судно, оснащенное медицинским вертолетным модулем для транспортировки больных и пострадавших, прибыло на место с бригадой врачей. Медики осмотрели ребенка и подтвердили необходимость эвакуации.

В краевой центр соседнего региона малыша доставили вместе с мамой.