В Якутии нашли нового динозавра

Экспедиция Санкт-Петербургского госуниверситета обнаружила на юго-западе Якутии новые кости динозавров.

Раскопки велись в Сунтарском улусе недалеко от села Хоро. Добычей исследователей стали множество зубов стегозавра и несколько костей черепа неизвестного ящера.

- Это очень редкие находки, теперь нам предстоит выяснить, кому они принадлежали. Возможно, даже хищным динозаврам, но это пока лишь предположение, - рассказал агентству ЯСИА доцент СПбГУ, доктор биологических наук Павел Скучас.

На выставке в местном историческом музее свежие находки представлены не были: они покрыты породой, разделены на части и тщательно упакованы. Понадобится несколько месяцев, чтобы их очистить, склеить и основательно исследовать, объяснил ученый.

Посетителям показали кости динозавров, найденные в Якутии палеонтологом Петром Колосовым. Во время раскорок в Сунтарском улусе в 2002-2012 годах он собрал уникальную коллекцию останков доисторических ящеров.