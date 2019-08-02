Новости

Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой 14:16
В Воронеже водитель Touareg расстрелял дорожника 14:11
На смену Citroen C4 придет шокирующая новинка 14:10
В парламенте РФ назвали последствия выхода США из ДРСМД 14:08
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы 14:02
На Кубани в массовом ДТП погибли два человека, пятеро ранены 14:01
Скорость распространения пожаров в Сибири снизилась в пять раз 13:56
Четверо детей попали в больницы после ДТП на Ставрополье 13:54
Новый ракетоносец Туполева испытают в Подмосковье 13:50
Чем привлекает гостей форум "Белорусы мира на Байкале" 13:37
В Чувашии матери за убийство новорожденного дали условный срок 13:25
График движения аэроэкспресса в Шереметьево изменили из-за ремонта 13:21
Спасатели из трех регионов Сибири отправились тушить красноярские пожары 13:20
В Оренбуржье суд обязал водителя содержать детей сбитой им женщины 13:17
Зеленский подтвердил, что глава его администрации написал заявление 13:14
В Геленджике осудили владельца джипа, упавшего с туристами в обрыв 13:11
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань 13:08
Видео: беспечный велосипедист чудом избежал смерти 13:00
Курс евро повысился до 72 рублей 12:53
На "сибирских Мальдивах" предложили сделать туристический объект 12:51
На Урале спасли ребенка с патологией через 12 часов после его рождения 12:50
Главным редактором ТАСС стал Михаил Петров 12:46
Выдвиженец в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу 12:45
Джигарханян после продолжительной болезни вернулся в театр 12:42
В Иркутской области дикие звери бегут от огня к людям 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье суд обязал водителя содержать детей сбитой им женщины

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье суд обязал водителя выплачивать содержание по случаю потери кормильца детям сбитой им женщины. Двое сыновей погибшей будут получать ежемесячно по 5615 рублей до получения ими образования по очной форме.

На Ставрополье СК начал проверку по факту смертельного ДТП

Как сообщил Оренбургский областной суд, с иском к автовладельцу обратились дети жертвы ДТП. Трагедия произошла второго апреля прошлого года: водитель SKODA YETI, нарушив ПДД, сбил женщину. Через месяц она скончалась в больнице. У погибшей остались два сына - 15 и 17 лет.

Суд признал, что авария произошла по вине водителя: мужчина был признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Коллегия по гражданским делам облсуда обязала его выплачивать несовершеннолетним детям ежемесячное содержание по случаю потери кормильца, но не более чем до 23 лет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Договор РСМД прекратил свое действие
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Медведев: Технику для незаконных рубок леса будут изымать
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Оператор не намерен останавливать строительство "Северного потока-2"