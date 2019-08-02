В Оренбуржье суд обязал водителя содержать детей сбитой им женщины

В Оренбуржье суд обязал водителя выплачивать содержание по случаю потери кормильца детям сбитой им женщины. Двое сыновей погибшей будут получать ежемесячно по 5615 рублей до получения ими образования по очной форме.

Как сообщил Оренбургский областной суд, с иском к автовладельцу обратились дети жертвы ДТП. Трагедия произошла второго апреля прошлого года: водитель SKODA YETI, нарушив ПДД, сбил женщину. Через месяц она скончалась в больнице. У погибшей остались два сына - 15 и 17 лет.

Суд признал, что авария произошла по вине водителя: мужчина был признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Коллегия по гражданским делам облсуда обязала его выплачивать несовершеннолетним детям ежемесячное содержание по случаю потери кормильца, но не более чем до 23 лет.