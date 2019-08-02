Медведев: Технику для незаконных рубок леса будут изымать

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о конфискации техники, используемой при незаконных лесных вырубках.

- Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить. Это невозможно предполагать, - заявил он в разговоре с журналистами. - Но тем не менее есть такая точка зрения. Она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб.

Борьба с незаконными вырубками леса стала одним из пунктов поручений, подписанных им по итогам совещания в Красноярске. Они оказались не последними - Медведев рассказал еще об одном распоряжении. "Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем любая техника - изымались, то есть, конфисковывались в доход бюджета", - пояснил премьер.

Аналогичный порядок используется в отношении орудий незаконного рыбопромысла. "Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - считает Медведев.