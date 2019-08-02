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02.08.2019 12:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В День поля Андрей Травников отметил роль цифровых решений в АПК

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Эффективные цифровые технологии стали ключевой темой традиционного межрегионального праздника "День поля – 2019", организатором которого выступило правительство области. В этом году мероприятия прошли 2 августа в поселке Тулинский
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Приветствуя аграриев, глава региона Андрей Травников отметил, что агропромышленный комплекс области, как и всей страны, за последние десятилетия пережил разные этапы, успешно выполнив задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

- На повестке новая задача - увеличение объемов производства и экспорта, повышение эффективности для того, чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках. Сегодня мы концентрируем усилия, знания, возможности на выполнении этой новой важной задачи, - сказал Андрей Травников. - Для этого нужны не только ресурсы, но и знания, опыт. День поля позволяет в полной мере решать эту задачу, знакомя сельхозпроизводителей региона с передовыми практиками ведения хозяйства.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Андрей Травников назвал задачи министерства цифрового развития и связи региона

По сообщению пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области число хозяйств, которые применяют те или иные цифровые технологии, ежегодно растет. Например, системы точного земледелия, основанные на спутниковой навигации, сейчас уже прочно вошли в технологический процесс целого ряда хозяйств. Использование инноваций позволяет повысить урожайность и снизить себестоимость производимой продукции за счет гораздо более эффективного использования ресурсов - ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений. В структуре парка сельскохозяйственной техники региона около 12 процентов единиц оснащено цифровыми системами, за год этот показатель вырос на четыре процента.

Еще одно важное направление - оказание господдержки сельхозпредприятиям. Региональный минсельхоз совместно с департаментом информатизации разработал и с 2018 года запустил информационную систему, благодаря которой господдержку можно быстрее получить. С начала этого года на эти цели из консолидированного бюджета выделено 1,8 миллиарда рублей.

В этом году внедрено удаленное заключение соглашений с помощью электронной подписи. Таким образом уже заключено 862 соглашения, за первое полугодие в электронном виде подано 1 926 заявлений, из них 1743 с электронной подписью (90,4 процента от общего числа). Это позволило фермерам сэкономить более тысячи рабочих дней.

На Дне поля традиционно была представлена новая техника, аграрии познакомились со средствами защиты растений, семенами перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В этом году большой интерес вызвали новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки урожая.

Кстати

На Дне поля подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и компанией "Клаас Восток". Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании Дирк Зеелиг. В числе задач, которые стороны намерены решать совместно, - обеспечение предприятий области сельскохозяйственной техникой.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирская область
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