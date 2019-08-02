В Иркутской области возобновлено движение по трассе "Сибирь"

В Иркутской области открыли движение по трассе Р-255 "Сибирь", которую пришлось закрывать из-за подтопления. После обследования полотна движение идет в полном объеме.

"Дорожное полотно провело под толщей воды трое суток. Обследование технико-эксплуатационного состояния проезжей части, моста через реку Ия и других искусственных сооружений на этом участке федеральной трассы показало, что конструктивные элементы и дорожное покрытие не повреждены", - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет.

Всего на трассе "Сибирь" в Иркутской области с 30 июля ждали открытия движения по участку подтопленной автодороги в Тулуне около полутора тысяч автомобилистов.