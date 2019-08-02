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02.08.2019 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух калининградцев задержали за похищение человека

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области задержали двух местных жителей, похитивших своего знакомого за долги. Жертве ужалось самостоятельно бежать из плена. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

Инцидент произошел ночью 30 июля в поселке Краснознаменское Багратионовского района, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Подозреваемые проникли в дом 27-летнего местного жителя, избили его, надели наручники. Жертву заточили в сарае, принадлежащем одному их похитителей, подвесили к боксерской груше и вновь избили.

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Нападение было связано с денежным долгом. Под утро, когда подозреваемые уснули, пленнику удалось освободиться. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас налетчиков, жителей Багратионовского района 39 и 27 лет, задержали. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Во время осмотра места происшествия специалисты нашли муляжи стрелкового оружия и травматический пистолет.

По ходатайству следствия Багратионовский районный суд заключил похитителей под стражу. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Оперативным сопровождением уголовного дела занимается уголовный розыск МО МВД России "Багратионовский".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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