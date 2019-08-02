На реке Волхов началось круизное судоходство

В город Кириши зашел первый за последние 50 лет пассажирский теплоход большого класса. Это первый пробный подход круизного судна к новому причалу на реке Волхов, который подтверждает возможность развития круизного туризма в Ленинградской и Новгородской области.

Теплоход "Сергей Есенин" выполняет рейс по маршруту "Москва - Великий Новгород - Москва", на его борту находятся более 200 человек - 136 пассажиров и 74 члена экипажа. Маршрут, по которому следует туристическое судно, существовал и ранее, однако теплоходы проходили Волхов без остановок. Теперь у туристов, путешествующих по воде, есть возможность осмотреть первую столицу Руси Старую Ладогу, Кириши, а также город Свирьстрой, где расположен знаменитый Александро-Свирский мужской монастырь, и крепость Орешек на Ореховом острове. В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству причалов для пассажирских лайнеров во всех этих населенных пунктах построены новые причалы.

- Строительство причала в Киришах было завершено в конце июля, оно велось по технологии установки в дно Волхова легких свай-палов, - рассказали в правительстве региона. - Длина пристани составила почти 90 метров. Швартовка прошла успешно, причал готов принимать суда подобного класса.

Напомним, в целях развития круизного туризма Ленинградская область подписала соответствующие соглашения с Новгородской областью и Республикой Карелия. Как полагают власти региона, это позволит "создать единую сеть пассажирской инфраструктуры всего Северо-Запада".