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02.08.2019 10:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Основные работы на новом погранпереходе под Калининградом завершены

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Завершились основные работы, связанные со строительством нового автомобильного российско-литовского пограничного перехода "Дубки" в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на представителей "Росгранстроя". На осень запланирована наладка оборудования.

Планируемая проектная пропускная способность пункта - четыре тысячи транспортных средств в сутки. Там будут работать до 49 полос контроля, разделенные как по направлению движения, так и по различным видам транспортных средств. Предполагается, что объект откроется в марте следующего года.

Первые обладатели электронных виз приехали в Калининградскую область

Проект призван "освободить" от большегрузных автомобилей пункт пропуска, расположенный в черте города Советска на мосту королевы Луизы. Мост, который является историческим памятником, после открытия "Дубков" отремонтируют. Кроме того, новый погранпереход должен снять нагрузку с многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское.

Важен проект и в связи с увеличением заявок на оформление электронных виз, которые заработали в Калининградской области с 1 июля. Как показывает статистика, по упрощенной схеме чаще всего регион посещают граждане Литвы.

"Дубки" на границе между самым западным российским регионом и Литвой начали строить еще в 2015 году. Деньги выделили в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации". Объект построили практически наполовину. Но возникли финансовые сложности и проблемы, связанные с устаревшим проектом. Дело в том, что пункт пропуска "Дубки" проектировался практически десять лет назад, а требования законодательства с тех пор изменились. Сейчас и проектные, и финансовые проблемы решены.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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