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02.08.2019 13:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Российская делегация впервые посетила "Дни моря" в Котке

Текст: Алексей Стригин
В городе Котка прошел ежегодный фестиваль "Дни моря", который является крупнейшим морским праздником во всей Финляндии. Фестиваль проводится уже более 50 лет и тесно связан с портовой и морской историей города. Каждый год мероприятие посещает около 200 000 гостей из региона Кюменлааксо и Хельсинки, а также из других стран, включая Россию.
Фото: Архив города Котка Фото: Архив города Котка
Фото: Архив города Котка

Впервые за все время проведения фестиваля на него были приглашены делегации городов побратимов, в том числе и Кронштадта. Организаторы мероприятия полагают, что пришло время изменить не только формат фестиваля, сделав его настоящим семейным праздником, но и расширить географию его участников.

Фото: iStock
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Поэтому в будущем жители Котки ждут что к празднованию присоединятся не только иностранные туристы, зрители, но и зарубежные участники. Кстати, что касается туристов, то с каждым годом их становится все больше - так в этом году в городскую гавань зашло большое круизное судно вместимостью 5 тысяч туристов, что стало небольшой неожиданностью для жителей района, в котором проживает немногим больше 10 тысяч человек. Круизные пассажиры спешили посмотреть на торжественный парад, который традиционно открывает морские дни. На этом параде каждому жителю города дан шанс заявить и себе и продемонстрировать соседям свои увеличения, мастерство. Так иностранных туристов, которые впервые оказались в Суоми, немного шокировала группа любителей сауны, которая гордо продефилировала по главным улицам окружив передвижную сауну. Жители же Котки только улыбались - они знают, что в дни фестиваля возможно все, даже соревнование по прыжкам клоунов в воду или чемпионат Финляндии по бегу задом наперед на крыше Морского центра Велламо.

И конечно же украшением фестиваля стали многочисленные выступления танцевальных и музыкальных коллективов самых разных жанров. Как говорят местные жители, за эти три дня им удалось повстречать на городских сценах самых известных исполнителей, естественно все концерты проходили бесплатно.

Фото: iStock
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Гвоздем же программы стала выставка деревянных лодок, на которую съехались владельцы и производители со всей страны и ее соседей. Дело в том, что лодка для финнов - даже не фетиш, а обязательная часть повседневной жизни, большинство горожан имеют дачи на островах - попасть на них другим способом невозможно. Лодки передают по наследству, реставрируют, продают и обязательно заказывают у мастеров, которые строят вручную - это часть национальной философии, особенность менталитета. 150 уникальных деревянных лодок, многим из которых более 50 лет, прибыло а этом году на фестиваль, в ходе которого можно было "пощупать" лодки руками, поболтать с владельцами, купить понравившийся экземпляр. Да и выбор Котки для проведения такого фестиваля не случаен - в городе работает уникальная мастерская по изготовлению и реконструкции деревянных лодок. В ней работают десять мастеров, а всего в стране из около 30. Здесь восстанавливают лодки со всего мира. Так сейчас здесь находится лодка 1891 года, изготовленная в Порвоо. В свое время она была подарена в Петербург Фонду Альфреда Нобеля, затем уплыла в Швецию, неудачно реставрировалась в Германии и вот - оказалась в Котке, где проведет две зимы.

Кстати, историческая связь Петербурга и города парков, как еще называют Котку, между которыми 270 километров - не случайна. Здесь находится царский рыбачий дом, построенный в 1889 году для русского императора и великого князя Финляндии Александра III на землях приобретенных у Валаамского монастыря. В городе также сохранилась одна из старейших православных церквей святого Николая, а также крепость Кюминлинна, возведенная в 1791 году под руководством генерала Суворова. Поэтому и приглашение российской делегации в этом году не случайно - финны верят, что связи, которые со временем немного потускнели в ближайшее время будут восстановлены и все большее число российских туристов откроет для себя страну озер.

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