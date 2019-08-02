Российская делегация впервые посетила "Дни моря" в Котке

В городе Котка прошел ежегодный фестиваль "Дни моря", который является крупнейшим морским праздником во всей Финляндии. Фестиваль проводится уже более 50 лет и тесно связан с портовой и морской историей города. Каждый год мероприятие посещает около 200 000 гостей из региона Кюменлааксо и Хельсинки, а также из других стран, включая Россию.

Впервые за все время проведения фестиваля на него были приглашены делегации городов побратимов, в том числе и Кронштадта. Организаторы мероприятия полагают, что пришло время изменить не только формат фестиваля, сделав его настоящим семейным праздником, но и расширить географию его участников.

Поэтому в будущем жители Котки ждут что к празднованию присоединятся не только иностранные туристы, зрители, но и зарубежные участники. Кстати, что касается туристов, то с каждым годом их становится все больше - так в этом году в городскую гавань зашло большое круизное судно вместимостью 5 тысяч туристов, что стало небольшой неожиданностью для жителей района, в котором проживает немногим больше 10 тысяч человек. Круизные пассажиры спешили посмотреть на торжественный парад, который традиционно открывает морские дни. На этом параде каждому жителю города дан шанс заявить и себе и продемонстрировать соседям свои увеличения, мастерство. Так иностранных туристов, которые впервые оказались в Суоми, немного шокировала группа любителей сауны, которая гордо продефилировала по главным улицам окружив передвижную сауну. Жители же Котки только улыбались - они знают, что в дни фестиваля возможно все, даже соревнование по прыжкам клоунов в воду или чемпионат Финляндии по бегу задом наперед на крыше Морского центра Велламо.

И конечно же украшением фестиваля стали многочисленные выступления танцевальных и музыкальных коллективов самых разных жанров. Как говорят местные жители, за эти три дня им удалось повстречать на городских сценах самых известных исполнителей, естественно все концерты проходили бесплатно.

Гвоздем же программы стала выставка деревянных лодок, на которую съехались владельцы и производители со всей страны и ее соседей. Дело в том, что лодка для финнов - даже не фетиш, а обязательная часть повседневной жизни, большинство горожан имеют дачи на островах - попасть на них другим способом невозможно. Лодки передают по наследству, реставрируют, продают и обязательно заказывают у мастеров, которые строят вручную - это часть национальной философии, особенность менталитета. 150 уникальных деревянных лодок, многим из которых более 50 лет, прибыло а этом году на фестиваль, в ходе которого можно было "пощупать" лодки руками, поболтать с владельцами, купить понравившийся экземпляр. Да и выбор Котки для проведения такого фестиваля не случаен - в городе работает уникальная мастерская по изготовлению и реконструкции деревянных лодок. В ней работают десять мастеров, а всего в стране из около 30. Здесь восстанавливают лодки со всего мира. Так сейчас здесь находится лодка 1891 года, изготовленная в Порвоо. В свое время она была подарена в Петербург Фонду Альфреда Нобеля, затем уплыла в Швецию, неудачно реставрировалась в Германии и вот - оказалась в Котке, где проведет две зимы.

Кстати, историческая связь Петербурга и города парков, как еще называют Котку, между которыми 270 километров - не случайна. Здесь находится царский рыбачий дом, построенный в 1889 году для русского императора и великого князя Финляндии Александра III на землях приобретенных у Валаамского монастыря. В городе также сохранилась одна из старейших православных церквей святого Николая, а также крепость Кюминлинна, возведенная в 1791 году под руководством генерала Суворова. Поэтому и приглашение российской делегации в этом году не случайно - финны верят, что связи, которые со временем немного потускнели в ближайшее время будут восстановлены и все большее число российских туристов откроет для себя страну озер.