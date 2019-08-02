В музее "Царское Село" открылась выставка "Дары, вернувшие прошлое"

В музее-заповеднике "Царское Село" открылась выставка "Дары, вернувшие прошлое". Приурочена она к пятилетию музея "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Первый в современной России музей, посвященный этому трагическому периоду истории, открылся в 2014-м - в год столетия с момента начала Первой мировой.

Цель выставки - показать, как война отразилась на жизни людей разных профессий и сословий в России и как хранится память об этих людях сегодня. Об этом рассказывают более 250 предметов.

- На этой выставке мы объединили дары, которые получали с 2012 года. На основной экспозиции все предметы, полученные в дар, теперь отмечены особыми маркерами. Кроме того, запускаем отдельный цикл: каждые два-три месяца будем открывать выставку одного экспоната и подробно рассказывать о его истории и дарителе. Это наглядно демонстрирует, что Ратная палата - поистине народный музей, - говорит куратор выставки, сотрудник военно-исторического отдела ГМЗ "Царское Село" Екатерина Швиглева.

Большая часть экспонатов - это личные вещи, дневники и письма участников войны, которые бережно хранились в семьях на протяжении ста лет. Пробитая пулей бурка, награды, именные серебряные часы, документы…

Как выглядела русская полевая кухня? Можно ознакомиться с рационом русского солдата, узнать суточные нормы ("Ого, полкило мяса в день - неплохо!" - комментирует кто-то из посетителей). Здесь разные дары: фляги из Австро-Венгрии, Италии, Франции, чарка и котелок из России… Фотографии русских сестер милосердия, дар из Германии - фото неизвестного французского врача.

Среди экспонатов музея - и пулеметы того времени, оружие, мундиры разных стран. И подлинный автомобиль "Форд". Ford T Tourer использовались в штабах русской армии для мобильного передвижения офицерского состава. А во внутреннем дворе музея установлены образцы военной техники - гаубицы, броневик.

Одним из дарителей стал всемирно известный режиссер Питер Джексон. Он посетил музей в Ратной палате и передал в дар два комплекта полевого обмундирования времен Первой мировой войны - точные копии одежды, обуви и амуниции пехотинцев британского и шотландского полков.

В день открытия выставки музей получил еще один дар. Александр Цымбал, заслуженный врач РФ, профессор Российской академии военных наук, полковник медицинской службы в запасе, передал в библиотеку Ратной палаты книги о Первой мировой войне и редкие репринтные издания.

Выставка будет работать до 30 ноября.

Справка "РГ"

4 августа 2014 года в ГМЗ "Царское Село" открылся музей "Россия в Великой войне". Это одно из самых масштабных и знаковых событий, приуроченных к столетию начала Первой мировой войны (1914-1918). Музей находится в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором Николаем II как пантеон воинской славы - для размещения военных трофеев, создания галереи георгиевских кавалеров.

Экспозиция занимает два этажа здания (ее общая площадь - около 960 кв. метров).За пять лет музей посетили более 120 тысяч человек.

Прямая речь

Ольга Филимонова, зам. директора по международным отношениям и культурным программам Государственного музея-заповедника "Царское Село":

- Наш музей "Россия в Великой войне" - результат труда, творческих поисков очень многих людей, прежде всего - реставраторов, вернувших к жизни здание Государевой Ратной палаты, художников, дизайнеров, создателей концепций, специалистов в области мультимедийных технологий, экспертов Российского военно-исторического общества и сотрудников музея-заповедника "Царское Село".

В музее работает лекторий, в котором принимают участие докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, проходят научные конференции, работает детская интерактивная программа. Мы участвуем - вместе с Институтом культурных программ Санкт-Петербурга - в проекте "Дороги побед" для школьников среднего возраста. Открыли уже девятую выставку, каждая из них была по-своему интересна.

Георгий Введенский, начальник военно-исторического отдела ГМЗ "Царское Село":

- Пять лет для нашего музея - целая эпоха. Мы хотели, чтобы он отталкивался от человеческих судеб, участников войны, которые могли бы рассказать о ней. В последние годы в обществе изменилось отношение к истории, к той войне. Наш музей получил почти полторы тысячи подарков. В основном, они все выставлены, но не все можно показать сразу - не хватает места. Интересные вещи есть - подарки посольств, консульств, частных лиц. Например, подарок музея Лейб-Гвардии казачьего полка в Париже - геральдический щит, на который накреплены штыки стран-участниц Первой мировой войны. К нам приезжают ученые. Здесь люди занимаются изучением истории мировой войны. Это знак того, что нас признали, это почетно и важно.