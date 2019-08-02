На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и града

В предстоящие выходные по всей территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение о непогоде. По информации краевого ГУ МЧС России, в регионе ожидаются сильные осадки и грозовой фронт. В некоторых районах может выпасть град.

При этом возможно шквалистое усиление ветра - 19-24 метра в секунду. В малых реках есть угроза поднятия уровня воды до предельной отметки.

По словам синоптиков, в июле на Кубани погода неоднократно показывала свой строптивый характер. На прошлой неделе только за один день в Краснодаре выпала месячная норма осадков. Мощный ливень стал причиной подтопления почти 90 дворов, дорог и домов. А в Сочи из-за схода селя вообще обрушилась часть федеральной трассы.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Краснодарского края соблюдать меры безопасности, а в случае ЧС звонить с мобильного телефона по номеру 112.