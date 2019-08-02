На Южном Урале девочка получила травмы в цирковой студии

В Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента в Южноуральске, где воспитанница цирковой студии получила тяжелые травмы при падении с высоты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Днем 31 июля в лечебное учреждение Южноуральска поступила пятилетняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе проверки установлено, что они получены при падении с гимнастических колец в ходе занятий в цирковой секции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с причинением тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 238 УК РФ).

В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, не обеспечивших исполнение требований безопасности при проведении спортивных занятий с детьми, отметили в СК.

Добавим, что санкцией статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрено наказание на срок до шести лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.