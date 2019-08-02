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02.08.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске из продажи изъяли крупную партию суррогатного алкоголя

Текст: Екатерина Призова

В Челябинске оперативники изъяли из ларьков и закусочных несколько ящиков суррогатного алкоголя.

Цена за 100 граммов такой якобы водки - всего 30 рублей. От желающих опрокинуть стопку не было отбоя, хотя после такого суррогата некоторые падали в обморок, передает ОТР.

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По словам местных жителей, точка торговала спиртным круглосуточно. В бутылки разливали спиртосодержащий раствор, которым ветеринары обрабатывают раны у животных.

На складе одного из магазинов нашли несколько канистр с мутной бурого цвета жидкостью - ее продавали под видом коньяка.

За торговлю такими растворами предусмотрен штраф - от 50 до 300 тысяч рублей. Но продавцов это не пугает - выручка в разы больше и покроет "издержки".

Между тем

Успехом закончилась аналогичная операция и в соседнем Екатеринбурге. ОМОН, сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции на проспекте Космонавтов.

"Со склада изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками известных марок. Задержали 26 рабочих - выходцев из бывших союзных республик", - рапортует пресс-служба Росгвардии.

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