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02.08.2019 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

Текст: Екатерина Призова

По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Накануне, напомним, при исполнении служебных обязанностей погиб 25-летний сержант Ильмир Ханов.

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"Около 22:40 в дежурную часть поступило сообщение, что во дворе дома на улице Пушкина - какой-то подозрительный гражданин. На место прибыл экипаж ППС. Они попытались задержать мужчину, но тот напал на них с ножом: он убил одного из полицейских, а второму нанес несколько ранений", - рассказали в пресс-службе МВД Югры.

Пострадавший 27-летний младший лейтенант Александр Царегородцев выстрелил на поражение.

"Сейчас он находится в больнице, в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни молодого человека ничто не угрожает", - сообщили в главке полиции региона.

По данным Следственного комитета Югры, набросившийся на стражей порядка 37-летний местный житель был пьян. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, злоумышленник являлся сотрудником сургутского отделения МЧС. В главном управлении ведомства по ХМАО сейчас проверяют данную информацию.

- Если факт подтвердится, то в отношении руководства подразделения будут приняты самые серьезные меры, - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы МЧС по ХМАО.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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