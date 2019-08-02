Жителя Тюменской области обвинили убийстве соседей путем поджога

Молодой человек из поселка Богандинский в Тюменском районе обвиняется в убийстве своих соседей - супружеской пары. По версии Следственного комитета области, он сделал это, устроив пожар.

"30 июня около четырех утра обвиняемый поджег дом своих соседей: 33-летних мужчины и женщины, которые в это время спали. Из-за дыма пара погибла на месте", - сообщает пресс-служба ведомства.

Двадцатилетний подозреваемый был оперативно вычислен и задержан. Он обвинен по пунктм "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство общеопасным способом" и помещен под стражу.

Расследование продолжается.