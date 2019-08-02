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02.08.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Тюменской области обвинили убийстве соседей путем поджога

Текст: Екатерина Призова

Молодой человек из поселка Богандинский в Тюменском районе обвиняется в убийстве своих соседей - супружеской пары. По версии Следственного комитета области, он сделал это, устроив пожар.

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"30 июня около четырех утра обвиняемый поджег дом своих соседей: 33-летних мужчины и женщины, которые в это время спали. Из-за дыма пара погибла на месте", - сообщает пресс-служба ведомства.

Двадцатилетний подозреваемый был оперативно вычислен и задержан. Он обвинен по пунктм "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство общеопасным способом" и помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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