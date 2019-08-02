Сегодня Валерию Быковскому исполнилось бы 85 лет

Сегодня исполнилось бы 85 лет пятому космонавту нашей страны, дважды Герою Советского Союза Валерию Быковскому. Он ушел из жизни 27 марта этого года. В день гибели Юрия Гагарина, за считанные месяцы до своего юбилея.

С Гагариным они пришли в отряд космонавтов в один день - 7 марта 1960 года. Первыми набирали только летчиков-истребителей. Сергей Королев утверждал: "Это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер..." А о летчике Быковском говорили: летает - дай бог каждому. В хвост ему никто не заходил.

Сказать, что первым было трудно, не сказать ничего. На испытаниях их гоняли и в хвост и в гриву. На центрифуге - перегрузки от 10 g и выше. "В термокамере сидели и час, и больше. Это было уже на грани", - рассказал "РГ" космонавт Борис Волынов. А сурдокамера? "Это было в 1960 году после парашютной подготовки, - вспоминает Волынов. - Позади 35 прыжков. Всем дали отдышаться, 2-3 дня отпуска, а Быковского и меня раз - и в сурдокамеру. Представьте: небольшая металлическая барокамера. Все заставлено банками, склянками... Стоит кресло авиационное. Спинку отбрасываешь для сна - и встать уже невозможно, нет места для ног. Когда спинка вертикально, можно "развлекаться" - зарядку делать, бегать, прыгать. Но на одном месте. Я сидел десять суток. Валерий тоже".

Говорят, однажды Гагарин заметил: "Мне кажется, что Валера будет летать дольше нас всех". И не ошибся. Быковский единственный из летавших на кораблях "Восток" или "Восход" совершил три полета.

Самый первый длился 4 суток 23 часа 6 минут. Рекорд для того времени. Он проходил одновременно с полетом на "Востоке-6" Валентины Терешковой. Ученым было важно посмотреть, как условия космического полета влияют на организм мужчины и женщины. Кстати, как отмечали специалисты, программа полета Валерия Быковского была самой сложной из всех "Востоков". До сих не побито и еще одно достижение Быковского: никто столько не находился в космосе в одиночестве, сколько он.

Свой второй космический полет Валерий Быковский совершил в 1976 году: 7 суток 22 часа в качестве командира корабля "Союз-22" совместно с Владимиром Аксеновым. А через два года он полетел к звездам в третий раз. На этот раз уже как командир международного экипажа, совместно с космонавтом-исследователем из ГДР Зигмундом Йеном на корабле "Союз-31" и орбитальной станции "Салют-6". И еще 7 суток 21 час работы в невесомости.

Всего за три полета - 20 суток 17 часов 48 минут. Дважды был командиром дублирующих экипажей.

Рассказывают, Быковский отличался необыкновенной дотошностью, ироничным юмором. А еще - надежностью. Может, поэтому ему доверили возглавить группу, которая готовилась по программе облета Луны Л1/"Зонд" и посадки на нее. Полет отменили. Космонавты даже писали в Политбюро: требовали разрешить немедленно лететь к Луне!..

Не все знают о личной трагедии Валерия Федоровича. В мае 1985 года надо Львовом столкнулись пассажирский Ту-134А и военно-транспортный Ан-26. Погибли все. Помощником командира Ан-26 был 22-летний лейтенант Валерий Быковский. Старший сын космонавта.