Суд разрешил рэперу A$Ap Rocky дожидаться окончательного вердикта в США

Шведский суд разрешил американскому рэперу A$Ap Rocky покинуть территорию Швеции и дожидаться окончательного вердикта в США. Суд Стокгольма сообщил, что вердикт по делу будет вынесен 14 августа, передает CNN.

Напомним, что ранее в пятницу в ходе судебного заседания прокурор ходатайствовал об аресте рэпера и двух членов его группы на шесть месяцев, отмечая, что тюремное заключение - "единственно возможная мера за совершенные ими преступления". Напомним, что американцев обвиняют в нападении и избиении двух человек после концерта в Швеции.