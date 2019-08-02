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Умерла певица Александра Стрельченко

Новости
    02.08.2019, 15:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости

Легендарная советская, российская певица, Заслуженная артистка России Александра Ильинична Стрельченко умерла на 82-м году жизни в пятницу после продолжительной болезни.

Об этом сообщили в театре "Русская песня".

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой", - говорится в некрологе Стрельченко, подписанном Надеждой Бабкиной.

"Имя и голос Александры Ильиничны Стрельниковой навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей. Вечная память", - заключила певица от имени коллектива театра.

Александра Стрельченко родилась в 1937 году. Певица, художественный руководитель мастерской народного творчества "Москонцерта" и "королева народной песни". Александра Ильинична была в числе любимых артисток Никиты Хрущева и Леонида Брежнева.

Известна такими эпохальными песнями, как "Подари мне платок", "Когда б имел златые горы", "Я на горку шла", "Кудрявая рябина", "По Муромской дорожке".

Песни в исполнении Стрельченко звучат в кинофильмах "Война и мир" и "Калина красная".

В девяностых Стрельченко со своим вторым мужем попала в автокатастрофу, после чего у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла инсульт. А в 2017-м стало известно, что Александра Ильинична борется с болезнью Паркинсона.

Ранее сообщалось, что Стрельченко была обнаружена в своей квартире в Москве в бессознательном состоянии.

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