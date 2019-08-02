В Китае зажгли огонь Всемирных военных игр

В китайском городе Наньчан зажгли огонь VII Всемирных военных игр. Торжественное мероприятие прошло 1 августа 2019 года под лозунгом "Поддержание дружбы во имя мира на планете". Факел под названием "Слава мира" в тот же день отправился в эстафету по Китаю, передает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

Огонь зажгла Фан Минлу - правнучка известного китайского революционера Фан Чжиминя. Церемония состоялась в мемориальном комплексе Наньчанского восстания. Именно с этих событий 1 августа 1927 года начинается история Народно-освободительной армии Китая.

Всемирные игры откроются 18 октября 2019 года в городе Ухань. На состязаниях соберутся более десяти тысяч военнослужащих из более чем ста стран мира. Это самое масштабное международное спортивное мероприятие, проводимое в Китае после пекинской Олимпиады в 2008 году. В программу игр включены не только традиционные олимпийские виды спорта, но и особые "военные" дисциплины, в том числе - прыжки с парашютом. Сборная Народно-освободительной армии Китая на играх будет состязаться по всем дисциплинам кроме гольфа.

