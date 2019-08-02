В офисе президента Украины опровергли отставку Богдана

Информация об увольнения главы офиса президента Украины Андрея Богдана не соответствует действительности.

"Это ерунда ... не дождетесь", - заявил представитель администрации украинского президента Руслан Рябошапка, которого цитирует 24 канал. По его мнению, кто-то умышленно распространяет слухи об отставке Богдана.

Ранее ряд украинских СМИ написал, что Андрей Богдан решил уволиться по собственному желанию с поста руководителя офиса президента Украины. В сети даже появилось фото его заявления. Как утверждали журналисты, Богдан в ближайшее время якобы займет должность главы Высшего совета правосудия.