В России отмечают 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск

В РФ 2 августа отмечают профессиональный праздник крылатой пехоты - День ВДВ. В этом году десанту исполнилось 89 лет. Хотя дата не круглая, торжества традиционно организовали с размахом.

Представителей и ветеранов этого рода войск поздравил президент Владимир Путин. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме он написал: "Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий". Глава государства отметил, что славные ратные, патриотические традиции, заложенные ветеранами ВДВ, достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров. Они всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно. "Уверен, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан", - заявил президент.

Свои поздравления адресовал десантникам в праздничном приказе и министр обороны Сергей Шойгу. Этот документ разместили на официальном сайте ведомства. Там сказано, что во все времена на Воздушно-десантные войска возлагались самые сложные и ответственные задачи, которые воины крылатой пехоты решали оперативно, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге. "Они героически сражались за свободу и независимость страны в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, показывали примеры стойкости и непобедимости в Демократической Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе России, в локальных вооруженных конфликтах", - говорится в приказе. Шойгу поблагодарил ВДВ за преданную службу и напомнил, что более 400 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.

Праздничные мероприятия 2 августа проходят по всей стране - от Владивостока до Калининграда. С утра тысячи десантников собрались на площадях и скверах, у памятников павшим воинам с сине-зелеными полотнищами и эмблемой ВДВ в центре флага. Многие пришли с семьями, не забыв надеть голубые береты и тельняшки.

В Москве в этот день вспоминают о подвигах крылатой пехоты и о знаменитом командующем Василии Филипповиче Маргелове, которому в прошлом году у метро "Беговая" установили памятник. В пятницу его буквально засыпали цветами. А на Суворовской площади цветы возложили к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время. На Ильинке к празднику традиционно приурочили божественную литургию в храме небесного покровителя ВДВ Пророка Илии.

Командование Воздушно-десантных войск почтило память бывших командующих и ветеранов ВДВ на Новодевичьем, Востряковском, Троекуровском, Кунцевском и Воскресенском кладбищах Москвы.

Предусмотрена, разумеется, и культурная часть. На Красной площади выступит сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Также гостей праздника ожидают показательные выступления роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и торжественный марш парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантного профиля и "Юнармии".

После парада на Васильевском спуске выступят творческие коллективы военнослужащих этого рода войск. А в "Крокус Сити Холле" на северо-западе Москвы запланирован концерт с участием заслуженного артиста России Дениса Майданова, знаменитой вокально-инструментальной группы "Голубые береты" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Для того чтобы праздничные мероприятия не нарушили ритмичную жизнь столицы (день все-таки рабочий), с 6 до 16 часов ограничили движение транспорта по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади. Также ограничения коснулись движения в районе площади Васильевский спуск.

Главные народные торжества, как и в былые годы, московские власти и военные организовали в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, в парках "Сокольники" и "Измайлово", на Поклонной горе. За тем, чтобы во время праздника не возникали инциденты, следят полицейские и бойцы Росгвардии.

Датой создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда 12 десантников Московского военного округа совершили на полигоне под Воронежем прыжок с борта тяжелого бомбардировщика ТБ-3. В современной России этот день стал официальным праздником в 2006 году после выхода в свет соответствующего указа президента страны.