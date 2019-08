В США впервые показали документальный фильм о борьбе с бедностью в Китае

Телеканал американской некоммерческой службы телевещания в штате Калифорния PBS SoCal 31 июля 2019 года выпустил в эфир документальный фильм "Голос с фронта: борьба Китая с бедностью" (Voices from the Frontline: China"s War on Poverty), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Это первая тематическая программа подобного рода, показанная на американском телевидении.