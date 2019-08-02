В США впервые показали документальный фильм о борьбе с бедностью в Китае

На роль главного ведущего в фильме был приглашен американский специалист по вопросам Китая и обладатель медали "Дружба" в области реформ Роберт Кун. Съемочный процесс осуществляла совместная китайско-американская группа под руководством известного американского режиссера, лауреата премии "Эмми" Питера Гетзелса.

В фильме впервые зафиксирован сторонний взгляд на работу по ликвидации бедности, показаны реальные случаи и огромные достижения Китая в этой области. Съемки документального фильма продолжались на протяжении двух лет. Съемочная группа посетила Гуйчжоу, Ганьсу, Синьцзян, Шаньси, Сычуань, Хайнань и другие места, где общалась с самыми бедными слоями населения страны.

Режиссер Питер Гетзелс отметил, что съемки данного фильма позволили им лучше познакомиться с китайским обществом. Они приложили немало усилий, чтобы отразить истории реальных людей, показать их сильное желание жить лучше, и навсегда покончить с нищетой.