В Загребе мужчина из-за ревности убил шестерых и покончил с собой

Шесть мертвых тел сотрудники хорватских правоохранительных органов нашли в четверг вечером после сообщений о стрельбе в столичном квартале Кайзерица на улице Цимермана. По данным главы полиции Загреба Марко Расича, среди убитых три женщины, два мужчины и десятилетний ребенок. Известно также, что на месте трагедии обнаружен семимесячный малыш, не получивший повреждений.

"Около 21.30 к нам поступило большое количество сообщений о стрельбе. После прибытия на место найдено шесть мертвых тел: речь идет о двух мужчинах, трех женщинах и ребенке, рожденном в 2009 году. Еще один ребенок найден целым и невредимым, о нем уже заботятся", - цитирует слова Марко Расича издание "Jutarnji list".

Уже в пятницу в районе 4 часов утра из управления полиции Загреба сообщено, что подозреваемый в убийстве, совершенном, предположительно, на почве ревности, был найден в районе населенного пункта Брезовица. В момент ареста он совершил самоубийство.