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03.08.2019 14:02
Рубрика: В мире

Путин и Трамп поговорили о новом после США в России

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора обсудили смену посла США в РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Лидеры двух государств затронули тему того, что нынешний посол США в РФ Джон Хантсман может уйти в отставку, следственно, ему потребуется замена. При этом каких бы то ни было имен и кандидатов на освобождающуюся должность названо не было.

По данным американского журнала "Атлантик", Хантсман может к концу года покинуть свой пост и вернуться в США. Источники сообщили изданию, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора штата Юта. В Госдепартаменте эту информацию не подтвердили.

Хантсман уже был губернатором Юты в 2005-2009 годах. После этого он поработал послом США в Сингапуре и Китае, после чего в 2017 году возглавил дипмиссию США в России.

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